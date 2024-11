Dries Degrieck vitorioso em Lyon

O belga Dries Degrieck venceu a etapa de abertura da série FEI Driving World Cup™ desta temporada, realizada em Lyon (FRA). Após vencer a primeira competição na manhã de sábado, Degrieck manteve o ritmo e conquistou também a segunda prova neste domingo, superando fortes concorrentes, incluindo o francês Benjamin Aillaud, que, como convidado especial, ficou em segundo lugar, e o suíço Jérôme Voutaz, que terminou em terceiro.

Outro convidado especial do país anfitrião, Anthony Horde, alcançou a quarta colocação, seguido pelo alemão Georg von Stein em quinto, Anna Mareike Meier (GER) em sexto e Ijsbrand Chardon (NED) em sétimo.

Com esta vitória, Degrieck garantiu o máximo de 10 pontos no ranking, posicionando-se como líder na corrida para a final em Bordeaux (FRA). Como os convidados não acumulam pontos, Jérôme assume a segunda posição na tabela com sete pontos, uma vantagem promissora após a primeira etapa.

Resultados completos AQUI