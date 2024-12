Golegã recebe CDI3* em abril de 2025

De acordo com o calendário da Federação Equestre Internacional, a Golegã será palco, pela primeira vez, de um evento de prestígio que incluirá as competições CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIYH, CDIAm, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP e CDICh-A (M), a realizar-se de 25 a 27 de abril de 2025.

Organizado pela Câmara Municipal da Golegã, com o apoio da Junta de Freguesia da Golegã, o evento tem como objetivo elevar o nível das competições equestres no concelho, aumentar a visibilidade internacional e atrair atletas de elite de diversos países. Ao proporcionar estadias prolongadas de participantes e visitantes, espera também despertar maior interesse pelo espetáculo desportivo, estimular o comércio local e regional, fomentar o turismo e gerar riqueza de forma sustentável ao longo do ano.

Com este novo desafio, a Golegã reafirma o compromisso em valorizar e impulsionar o setor equestre, promovendo a tradição e a excelência do concelho, e projetando-as para além-fronteiras.

Contacto: a.ponces@sapo.pt