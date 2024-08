Do Lewitz Stud para as pistas do mundo (VÍDEO)

Quando as melhores equipas do mundo disputarem as medalhas no percurso dos J.O. em Versailles/FRA hoje, Ladriano Z, nascido no Lewitz Stud, certamente terá o seu destaque.

Montado por Daniel Bluman/ISR, ele permaneceu impecável na exigente competição classificativa. Agora é hora de torcer – também pelos nossos jovens talentos no próximo Leilão Online de Jovens Cavalos de Saltos. Todos eles têm o talento para seguir os passos de Ladriano Z, que já teve sucesso nos Campeonatos Mundiais e Europeus em Tryon/EUA, Herning/DIN e Roterdão/NED, bem como na Final da Taça do Mundo em Omaha/EUA.

25 ofertas de topo aguardam por si, todas provenientes das linhagens muito boas e que o inspirarão com sua habilidade e comportamento. Dê seu lance de 4 a 6 de agosto – no seu futuro astro criado pelo Lewitz Stud.