CSN-C Lisboa: Ana Filipa Gil Moreira vence a prova mais importante

A Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, acolheu entre os dias 22 e 24 de novembro o CSN-C, um evento que reuniu mais de 200 conjuntos e movimentou o cenário equestre nacional.

Ao longo dos três dias de competição, realizaram-se 30 provas com percursos desenhados pelo chefe de pista Luís Xavier de Brito.

No domingo, entre as provas federadas, destacou-se a prova com obstáculos a 1,20m, disputada com desempate. Ana Filipa Gil Moreira sagrou-se vencedora montando Heritage Donnerhall, com um duplo percurso limpo e o tempo de 40,60s. Filipe Malta da Costa Júnior, com Elton de St. Jean, garantiu o segundo lugar (0/0-41,38s), enquanto Ana Nobre Guedes, montando Velleda Mail, completou o pódio com o tempo de 48,67s (0/0).

Outros destaques incluem Maria do Carmo Moniz Pires, vencedora da prova ao cronómetro a 1,00m, montando Império. Já na prova de 1,10m, disputada em Tabela C, a vitória ficou com a francesa Anna Colle, montando Five Star de Circee.

Nas provas de treino, foi gratificante acompanhar a prestação de Marina Frutuoso de Melo, que, montando New Update, conquistou a vitória na prova de 1,30m no domingo.

