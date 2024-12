CSN-B Matosinhos: António Matos Almeida triunfa no Grande Prémio

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos foi palco, no passado fim de semana, da tradicional Gala de Natal (CSN-B), que reuniu mais de 300 atletas distribuídos por 16 provas. Durante três dias, os percursos foram desenhados pelo chefe de pista José Santos, cujas escolhas agradaram e desafiaram os participantes.

Com um prize money total de 7.000€, o destaque foi o Grande Prémio da Gala de Natal, conquistado pelo segundo ano consecutivo por António Matos Almeida. Desta vez, o cavaleiro brilhou montando o garanhão SF Fitzroy, garantindo novamente o Troféu Prof. João Mota 2024. O espanhol José Luis Dopico ficou com o segundo lugar montando Quantico 28, enquanto Lisa Klopman assegurou a terceira posição com Jewel 24. O olímpico António Vozone terminou em quarto lugar com Clark de Boisy, ficando às portas do pódio.

O desempate, disputado por nove conjuntos, trouxe emoções fortes. Anna Lindberg (Chaconio Blue PS), Javier Clemente Hurtado (Ivinius), Hugo Carvalho (Nau), António Matos Almeida (Clair Matin PS) e João Castro Lima (Bogart de Grandcamp) ocuparam, respetivamente, da quinta à oitava posição.

No sábado, o Pequeno Grande Prémio também foi uma prova de destaque, com Mariana Carvalho Antunes a sagrar-se vencedora com Ventera após um desempate com oito conjuntos. Lauren Paduana alcançou o segundo lugar com Berthe de Creanse, enquanto António Matos Almeida fechou o pódio montando Nontouchable Parisol.

A organização está de parabéns por ano após ano, conseguir criar um ambiente de verdadeiro espírito natalício e manter viva a tradição da Gala de Natal, que já se consolidou como um dos eventos aguardados do calendário equestre.

Resultados completos AQUI