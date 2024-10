CSIO3* Vejer: Mathieu Bordeaud’Hui vence o Grande Prémio

O destaque da semana foi o exigente Grande Prémio Longines, realizado neste domingo (27). Os resultados da prova rainha contam pontos para o Campeonato Europeu Sénior de 2025. Entre os 60 melhores que alinharam nesta prova apenas dez avançaram para o desempate, onde o talentoso jovem belga, Mathieu Bordeaud’Hui, de 21 anos, consagrou-se vencedor ao registar apenas 38,10s com o garanhão belga Oscar The Homage.

Em segundo lugar ficou o irlandês Cian O’Connor, que completou o percurso em 38,85s montando Bentley de Sury. O pódio também contou com a presença de cavaleiros franceses: Nicolas Sers, com Eleven de Riverland, e Charlotte Leoni, com Miss Marie Van’t Winnehof, conquistaram o terceiro e o quarto lugares, respectivamente.

O percurso com obstáculos 1,55m apresentou grande dificuldade técnica. Dos 60 conjuntos que participaram, apenas dez completaram o percurso inicial sem faltas, e quatro conseguiram concluir com duplos percursos limpos.

A melhor participação nacional foi a de Rafael Dinis Rocha, que, embora não tenha avançado para o desempate com Apache de Liam, alcançou a 12ª posição após penalizar 4 pontos no percurso inicial.

O Sunshine Tour regressa na próxima quinta-feira (31) em Vejer, com diversas provas pontuando para o ranking Longines, incluindo outra qualificativa para o Campeonato Europeu de 2025.

Resultados AQUI