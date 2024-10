CSIO3* Vejer: Conheça aqui os resultados dos portugueses

A segunda semana do ‘Andalucía October Tour’ começou na passada quarta-feira com o CSIYH* (provas para cavalos novos) como destaque.

Cerca de uma hora após passarem pela inspeção veterinária da semana, os cavalos novos entraram nas pistas em grande estilo.

A prova dos cavalos de 5 anos foi a primeira, com um percurso de 1,25m, e 22 dos 29 participantes a terminaram sem faltas. Dividiram o primeiro lugar os portugueses: Mário Prieto (com Jaspe du Lys e Jarmonio LS D’Aubigny), Alice Laruça (com Goodstock Z e Jeune Casall du Roi) e João Marquilhas (com O Dorado Equigenne).

Mais tarde, às 14h30, foi a vez dos cavalos de 7 anos na pista Milton, saltar um percurso de 1,30m numa prova de duas fases muito competitiva. Destaque para Mário Prieto, que, com a égua PSH New Breaker Hermida, classificou-se em 5º lugar entre 61 participantes.

As provas de saltos de quarta-feira terminaram na pista Baloubet du Rouet. Na prova para cavalos de 6 anos (1,25m), 31 dos 52 participantes terminaram sem faltas. Os portugueses Bernardo Ladeira (com Noblesse) e Mário Prieto (com Nerlin) completaram o percurso sem faltas e partilharam o primeiro lugar.

Na quinta-feira, ocorreram as provas do CSI2* e CSIO3*.

Na prova de 1,35m do CSI2*, Eduardo Netto de Almeida (com Clinton du Temple) alcançou o 5º lugar sem faltas entre 92 participantes.

Na prova do CSIO3* (1,40m), disputada em duas fases, Rafael Dinis Rocha com o KWPN Jupiter subiu ao 2º lugar do pódio. Já Mário Prieto (com Quirados), na prova de 1,45m também em duas fases especial, terminou em 18º lugar com um ponto por excesso de tempo. Duarte Seabra e Dourados Z alcançaram o 21º lugar na prova de 1,50m, disputada ao cronômetro, terminando sem faltas em 68,67s entre 62 participantes.

No CSI2*, Martim Portela Morais (com Inco van den Bisschop), na prova ao cronómetro de 1,40m, alcançou o 11º lugar com zero pontos em 68,80s.

Seguiu-se a prova para cavalos de 5 anos, na qual Alice Laruça terminou em 12º lugar com Jeune Casall du Roi, sem faltas na primeira fase, mas penalizando 4 pontos na segunda.

No CSI2*, na prova ao cronômetro (1,30m), Sandra Gaspar Carreira, com Simply Red, ficou classificada em quinto lugar sem faltas em 64,14s, deixando o sétimo lugar para o alemão Marco Kutscher com Diva de Plaisir. A cavaleira portuguesa ficou ainda em nono lugar com Missanga.

A Taça das Nações realiza-se hoje, e os países participantes, na ordem do sorteio, são: Colômbia, Dinamarca, Portugal, Suíça, Marrocos, Alemanha, Países Baixos, Suécia, França, Espanha, Irlanda, EUA, Bélgica, Itália, Turquia, Brasil, Canadá e, por fim, Grã-Bretanha. Com países de alto nível participando, o evento promete ser realmente emocionante e manter a emoção até o último cavaleiro.

Pode assistir à Taça das Nações agora através do Clipmyhorse.tv

Resultados completos AQUI