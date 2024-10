CSIO3* Vejer: 16 portugueses e 26 cavalos inscritos

Um CSIO3*, CSI2* e um CSI de cavalos novos compõem o programa da segunda parte do IV Andalucía October Tour. Três competições nas quais participam cerca de 800 conjuntos.

A partir desta quarta-feira (23), serão disputadas as primeiras provas do CSI de cavalos jovens. Na quinta-feira, entram em cena o internacional de duas estrelas e o CSIO. A Taça das Nações do CSIO será disputada na sexta-feira na pista número 3 (David Broome). O Grande Prémio do CSI2* será no sábado, na pista número 5 (Milton), enquanto o Grande Prémio do CSIO será disputado no domingo, dia 27, na pista número 3.

Portugal será representado pelos seguintes atletas:

– AMORIM BAPTISTA, Carolina (10177755), CODEXOON (106CD45), JESILETTE (106UD69)

– AZEVEDO E SILVA, Leonor (10210218) ELEGANT D’HARMONIE (107HT44). GROOVE DU GUIGNOLY (108AW95)

– BERNARDINO, Alexandra (10148769) LACONTEUR (107FJ82) (Late Entry). IMAGINE DE MILESAHEAD (108ZI41) (Late Entry)

– CARREIRA, Sandra Gaspar (10034628) HIFI (106OK68), MISSANGA 7 (107WI23), SIMPLY RED 7 (107WI28)

– GOMES, Nuno Tiago (10075959) CHACCORA’S STAKKO PS (107OF16) (Late Entry)

– LADEIRA, Bernardo (10075037) KINGS LADY (107BR04) (Late Entry)

– LARUÇA, Alice (10191384) KARIM (106TM96) (Late Entry), FILOSOF UN PRINCE (106YX32) (Late Entry)

– MARQUES, Mafalda Costa (10108477), OSCAR CG (106TX03)

– MARQUILHAS, João (10024782) FARENHEIT MENILJEAN (107CG40) (Late Entry)

– OSORIO, Luisa Horta (10105028) BEXX BARIOLE (107UG01), ESPERANZA STAR (106IU90)

– PORTELA DE MORAIS, Martim (10002196) LOLITA DA QUINTA DO MOURO (106UN24)

– PRIETO, Mario (10017158) CIME DE CARON H (108JP70), QUIRADOS Z (105MK57),

DAYLIGHT EM Z (107BJ10) (Late Entry), PEGASUS JAPPELOUP (108DE58) (Late Entry)

– RELVAS, Alexandre (10009214) NAYA SAO MIGUEL (107OA67) (Late Entry)

– ROCHA, Rafael Dinis (10046681) CASALITA (108OO29) (Late Entry)

– SAMPAIO PEIXOTO, Rodrigo (10021292) L-SPIRIT (107AD19)

– SILVA, Ricardo Pimentel (10023795) GRANNUZYA S. MIGUEL (107BT63)

Foram seleccionados para representar Portugal na Taça das Nações do CSIO:

Duarte Seabra

Rafael Cruz Rocha

Ricardo Gil Santos

Rodrigo Sampaio Peixoto

Alexandre Relvas

António Frutuoso de Melo Chefe de Equipa

Antonis Petris – Treinador

Dr. Miguel Baía – Medico veterinário

Marco Kütscher, Pedro Veniss, Katharina Offel, Sanne Thijssen, James Davenport, Cian O’Connor, Billy Twomey, Thibault Philippaerts, Emil Hallundbaek, Max e Tom Wachman, Jules Orsolini, Mauricio Ruiz, Felipe Guinato, Luca María Moneta e Henk van de Pol estão entre os participantes.

