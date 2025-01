CSI5*-W Leipzig: Willem Greve vence qualificativa (VÍDEO)

O holandês Willem Greve alcançou a primeira vitória na Taça do Mundo, montando Highway TN N.O.P., numa performance espetacular. Greve liderou a tabela num emocionante desempate na 11ª etapa da Longines FEI Jumping World Cup™ Western European League 2024/2025, realizada neste domingo, em Leipzig, Alemanha. O tempo de 40,52 segundos no desempate mostrou-se inatingível.

O francês Simon Delestre foi o mais próximo a desafiá-lo, partindo em último entre os 13 atletas que disputaram o desempate. Montando Dexter Fontenis Z, Delestre registou 41,21 segundos. Já o alemão Hans-Dieter Dreher assegurou o terceiro lugar no pódio, completando o percurso sem faltas com Elysium, em 41,55 segundos.

O único representante português na prova, Mário Wilson Fernandes, terminou em 31º lugar com o cavalo KWPN Krachtpatser, após acumular 10 pontos de penalização no percurso inicial.

Após 11 etapas da Longines FEI Jumping World Cup™ Western European League 2024/2025, Kevin Staut (FRA) mantém a liderança na classificação geral com 70 pontos. Hans-Dieter Dreher (GER) sobe duas posições para o segundo lugar com 66 pontos, deixando Robert Whitaker (GBR) em terceiro com 60 pontos. Gregory Wathelet (BEL) ocupa a quarta posição com 56 pontos. Pieter Devos (BEL) mantém-se em quinto lugar com 47 pontos, logo à frente do britânico Ben Maher, que permanece na sexta posição com 46 pontos.

Resultados AQUI