CSI5-W: Epaillard conquista a vitória em Basileia (VÍDEO)

O francês Julien Epaillard dominou a prova desde o início, vencendo o desempate com sete conjuntos para garantir a vitória na 10ª etapa da Longines FEI Taça do Mundo™ Liga da Europa Ocidental, realizada em Basileia, Suíça. Montando Donatello D’Auge, o francês registou um tempo impressionante de 39,52 segundos no desempate, assegurando o primeiro lugar.

O holandês Maikel van der Vleuten, com Beauville Z N.O.P, completou o percurso sem faltas em 41,49 segundos, garantindo o segundo lugar. Já o britânico Tim Gredley, montando Imperial Hbf, alcançou o terceiro e último duplo percurso limpo em 44,70 segundos, completando o pódio.

Menos sorte teve o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, que terminou em 35º lugar com D’amerique van de Vlasrede Z. No entanto, o português destacou-se ao longo do evento com o garanhão Hanoveriano Solidat, alcançando dois segundos lugares em provas anteriores. De recordar que Rodrigo e Solidat venceram uma prova com desempate no CSI5*-W em Mechelen no mês passado, demonstrando consistência e potencial para futuras conquistas.

A Longines FEI Taça do Mundo™ Liga da Europa Ocidental segue para Leipzig onde a cidade alemã sediará a 11ª etapa no dia 19 de janeiro, antes da série avançar para Amsterdão (HOL) em 26 de janeiro de 2025 para a 12ª etapa e, e de seguida para Bordéus (FRA) para a penúltima etapa.

