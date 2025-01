CSI5* Doha: Duarte Seabra sobe ao pódio no Grande Prémio (VÍDEO)

Duarte Seabra encerrou a terceira semana do prestigiado Doha Tour em grande estilo, subindo ao pódio no Grande Prémio com obstáculos colocados a 1,60m. Montando Dourados 2, o cavaleiro português conquistou um notável terceiro lugar tendo registado no desempate 46,69 segundos.

Foi uma semana memorável para Duarte Seabra, que somou ainda um quarto lugar com Van Halen Z no GP3* e dois terceiros lugares com Cooper LB e a égua Geniale. Importa destacar que este conjunto português foi o grande vencedor do Grande Prémio no sábado anterior, reafirmando a consistência e excelência do cavaleiro em competições de alto nível.

Este desempenho de Duarte Seabra é um marco que reafirma o talento nacional no cenário equestre internacional.

O Grande Prémio de Doha foi conquistado pelo britânico Scott Brash, que, com o brilhante Hello Folie, saltou para a vitória com o impressionante tempo de 43,21 segundos. Brash superou Abdel Said, que garantiu o segundo lugar montando Bonne Amie, com 45,24 segundos. Entre os 11 conjuntos que disputaram o desempate, Scott Brash destacou-se com uma performance irrepreensível, mostrando mais uma vez porque é um dos melhores cavaleiros do mundo.

Na quarta posição ficou Edwina Tops-Alexander, que apresentou Fellow Castlefield, enquanto Nadja Peter Steiner e o garanhão BWP No-Comment de Septon completaram o top cinco.

📋 Veja os resultados completos AQUI!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ClipMyHorse.Tv Portugal / Brasil (@clipmyhorse.tv_pt)