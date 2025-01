CSI4-W Doha: Duarte Seabra em 12º lugar no Grande Prémio

O cavaleiro olímpico português Duarte Seabra destacou-se no passado sábado no Grande Prémio do CSI4*-W de Doha, alcançando o 12º lugar com o Westefaliano Dourados 2 (Diarado x Cornet Obolensky). O conjunto registou quatro pontos de penalização no desempate, terminando o percurso em 41,91 segundos.

Entre os 30 conjuntos que iniciaram a prova, apenas 16 conseguiram qualificar-se para o desempate do Grande Prémio CSI4* a 1,55m em Doha. Numa emocionante disputa marcada por sucessivos recordes de tempo, o austríaco Gerfried Puck sagrou-se vencedor com o seu garanhão belga Equitron Naxcel V, cruzando a meta apenas dez centésimos de segundo à frente do belga Abdel Saïd.

Puck, montando o filho de 12 anos de Balou du Rouet, garantiu a vitória e arrecadou um prémio superior a 40.000€. Abdel Saïd, por sua vez, montando Arpege du Ru (filha de Apache d’Adriers), repetiu o segundo lugar que já havia conquistado no evento principal.

O belga Saïd e Arpege du Ru relegaram a britânica Ellen Whitaker, com Korlenski (Cornet Obolensky), para o terceiro lugar.

A classificação final foi completada por Abdulrahman Alrajhi, da Arábia Saudita, que ficou em quarto lugar com Ventago (Van Helsing), enquanto o britânico Scott Brash alcançou o quinto lugar com Hello Valentino (Diamantino).

Resultados AQUI