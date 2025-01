CSI4* Doha: Duarte Seabra destaca-se no Al Shaqab

Duarte Seabra demonstrou excelência na segunda semana do CSI4*, realizado no prestigiado Centro Equestre Al Shaqab em Doha. Além do notável triunfo no Grande Prémio do CSI4* (1,55m) no sábado, onde conquistou o primeiro lugar com Dourados 2, o cavaleiro português alcançou outros resultados de grande relevância.

Na quinta-feira (16), Seabra, montando o castrado Van Halen Z, assegurou o 2º lugar na prova disputada em duas fases do CSI4*, com um total de 35 participantes.

Já na sexta-feira (17), o cavaleiro continuou a impressionar:

Com o garanhão Daylight EM Z, classificou-se no 6º lugar na qualificativa para o Grande Prémio do CSI2*, uma prova válida para o ranking internacional.

Montando novamente Van Halen Z, conquistou o 4º lugar na prova com desempate (1,50m) do CSI4*.

Com Dourados 2, terminou em 8º lugar na prova ao cronómetro do CSI4*, enfrentando um total de 27 concorrentes.

No sábado (18), Duarte Seabra encerrou a semana em grande estilo ao subir ao pódio no Grande Prémio do CSI2* (1,45m), alcançando o 2º lugar com a égua SF de 8 anos, Geniale Star Kervec.

Este conjunto de resultados de excelência reforça a posição de Duarte Seabra como um dos principais cavaleiros portugueses do cenário internacional e contribuirá de forma significativa para a sua ascensão no ranking mundial de saltos Longines.

