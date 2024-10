CSI3* Oliva Nova: Vitória de Niklaus Schurtenberger no Grande Prémio

A segunda semana de competições do Autumn MET I 2024 terminou neste domingo com uma vitória suíça no Grande Prémio CSI3* 1,50m.

Niklaus Schurtenberger, montando o castrado de 13 anos Quincassi (Quintero x Cassini I), garantiu o primeiro lugar ao ser o único a completar dois percursos sem faltas. Hessel Hoekstra (NED), com Comthago VDL (Comme Il Faut 5 x Carthago Z), ficou em segundo após derrubar um obstáculo no desempate e registar um tempo de 41,77 segundos. Wout-Jan van der Schans (NED), montando A.S. Damascene (Emerald x Escudo 19), terminou em terceiro, com 11 pontos em 52,12 segundos.

Dos 59 conjuntos que iniciaram a prova, apenas três conseguiram completar o percurso da primeira volta, desenhado pela espanhola Elena Boix, sem faltas. Com apenas um ponto por excesso de tempo na primeira mão, Michael Hughes (EUA) e Kashmir van d’Oude Pastory (Thunder vd Zuuthoeve x Sun Light vd Zuuthoeve) ficaram em quarto lugar, seguidos de Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi (EAU) com Foncetti vd Heffinck (For Pleasure x Concetto), que terminou em quinto.

“O percurso era muito técnico e difícil”, comentou o vencedor sobre o percurso inicial. “Apenas três conjuntos fizeram percursos sem faltas, e no desempate o meu plano era garantir um percurso limpo, sem arriscar demais”, explicou sobre sua estratégia. “O meu cavalo está de volta após uma longa pausa – este foi o seu primeiro Grande Prémio desde o regresso – por isso estamos muito satisfeitos!”

Representando Portugal neste Grande Prémio com obstáculos a 1,50m, os cavaleiros Rafael Dinis Rocha (Mágico), Filipe Malta da Costa (Elton de St Jean) e Ricardo Valadas Coelho (Orion Ter Doorn) terminaram em 18º, 19º e 50º lugares, respetivamente.

O Autumn MET I continua na próxima semana com sua terceira e última fase, seguido pelo MET II, que terá início no dia 29 de outubro, e pelo MET III em dezembro.

Resultados AQUI