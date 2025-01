CSI2* Abu Dhabi: João Maria Marquilhas em 5º lugar no GP

O cavaleiro português João Maria Marquilhas destacou-se no passado sábado no Grande Prémio do CSI2* de Abu Dhabi, alcançando o quinto lugar montando a égua SF Eureka du Vernay, de 11 anos. O conjunto registou um tempo de 44,55 segundos no decisivo desempate, após completar o percurso inicial com 75,84s tendo penalizado quatro pontos no desempate.

A vitória ficou nas mãos do italiano Luca Coata, que montou Cassirana Del Rilate, seguido pelo saudita Ramzy Al Duhaimi, com Kanshebber S, e pelo belga Constant Van Paesschen, montando Zahara.

A competição reuniu 38 conjuntos na pista saudita, integrando a FBMA International Showjumping Cup, com um prémio monetário total de 28.200 euros.

Resultados completos: AQUI