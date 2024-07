Celorico de Basto recebeu a 9ª Jornada

No último domingo, dia 14, ocorreu no Hipódromo Municipal de Carvalho, em Celorico de Basto, a 9ª jornada do Campeonato Nacional de Corridas a Trote e a Galope. O evento atraiu centenas de espectadores.

A Liga Portuguesa de Trote e Galope organizou o evento, contando com o apoio do Município de Celorico de Basto e da Junta de Freguesia de Carvalho.

Foram sete mangas, três de trote atrelado, três de galope e uma reservada aos garranos cujos resultados ficaram assim ordenados:

1ª Manga

Trote – 2000 Metros

Vitória para Fontou de Payre (N°1) propriedade da quadra Celv e preparação do treinador Helder Mendes. Driver António Bessa

🥈Etoile Marjacq – Quadra Andre Reis – Preparação de André Réis – Driver Andre Reis

🥉 Anicet Le Fol – Quadra Equitrot – Preparação de Paulo Ribeiro – José Ribeiro

2ª Manga

Galope – 2150 Metros

Vitória de Grilo (N°7) propriedade da quadra Paulo Alves Júnior e preparação de João Alves. Jockey Renato Pereira

🥈La Tamada – Quadra Irmãos Martins – Preparação de Filipe Martins – Jockey Diogo Duarte

🥉 The George – Quadra Silver – Preparação de Alberto Silva – Jockey José Lima

3ª Manga

Trote – 2300 Metros

Vitória de Don Tresor, propriedade da quadra Mustang e preparação de António Bessa. Driver António Bruno Bessa

🥈Davy De Taziere – Quadra Jardins Acúrcio – Preparação de Acúrcio Peixoto – Driver Acúrcio Peixoto

🥉Djebel Valiere – Quadra Jardins Acúrcio – Preparação de Acúrcio Peixoto – Driver José Ag. R. Ferreira

4ª Manga

Garranos – 950 Metros

Vitória para Julieta (N°5) da quadra Casa da Torre e preparação de Eduardo Antunes. Monta de Lara Faria

🥈Nitra – Quadra Nossa Senhora do Vale – Preparação de Hélder Pereira – Jockey Inês Oliveira

🥉Miquinhas – Quadra Nature Horse – Preparação Ivone Araujo – Jockey João Eira

5ª Manga

Galope – Psi/Nacionais

Vitória de Princesa Gold (N°3) da quadra Criações Gold e preparação de Joaquim Abreu. Jockey Filipe Vaz

🥈Poket Boy – Quadra Quinta das Figueiras – Preparação de Diogo Pedrosa – Jockey João Santos

🥉Orly Gold – Quadra Verde Itinerante – Preparação de Francisco Abreu – Jockey Renato Pereira

6ª Manga

Trote – 2000 Metros

Vitória de Boute en Train, propriedade da quadra Maia Lidador e preparação de Frederico Martins. Driver Frederico Martins Standfmartins

🥈Beach Boy – Quadra Jardins Acúrcio – Preparação de Acúrcio Peixoto – Driver José Ag. R. Ferreira

🥉Caberlot – Quadra Jardins Acúrcio – Preparação de Acúrcio Peixoto – Driver Acúrcio Peixoto

7ª Manga

Galope – 1.550 Metros

Vitória de Khamalgane (N°4) da propriedade da quadra Maia idador e preparação de Joaquim Ramboia . Monta de Paulino Oliveira

🥈De Fiesta – Quadra Novais e Fernandes – Preparação de António Cardoso – Jockey José Lima

🥉Remember Me – Quadra Paulo Abreu – Preparação de Paulo Abreu – Jockey Vasco Abreu

Resultados completos AQUI