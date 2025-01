Condutor ferido após violenta colisão com cavalo

Um condutor ficou ferido ao início da manhã desta segunda-feira após uma violenta colisão com um cavalo que terá irrompido pela estrada PO-344, em Tomiño, concelho galego vizinho de Vila Nova de Cerveira.

O incidente ocorreu por volta das 6h10 no quilômetro 4 da rodovia PO-344. O veículo seguia em direção a Gondomar quando colidiu com o cavalo, que morreu devido ao impacto. Outro veículo que vinha atrás não conseguiu desviar-se do animal e também colidiu com ele.

O condutor do primeiro veículo, um Audi A3, ficou ferido e foi levado de ambulância para um hospital de referência. O outro condutor, um jovem de Nigrán residente em Tomiño, saiu ileso.

Uma das faixas da rodovia permaneceu interditada, com o tráfego sendo controlado pela Guarda Civil de Trânsito. Também estiveram no local equipas de Conservação de Estradas, que realizaram a limpeza da via.

Tomou conta da ocorrência a Guardia Civil.

Fonte: Telemariñas