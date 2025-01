Comemoração do Centenário de Manuel dos Santos

As celebrações do centenário do nascimento de Manuel dos Santos, ilustre goleganense que conquistou destaque nacional e internacional como uma figura de renome mundial na arte do toureio a pé, reconhecido pela sua maestria e inspiração, começam no dia 11 de fevereiro de 2025. Esta iniciativa é organizada em conjunto pela Família de Manuel dos Santos, pela Câmara Municipal da Golegã e pela Junta de Freguesia da Golegã.

O ponto alto do programa oficial será a inauguração da Casa-Museu Manuel dos Santos, no Largo da Imaculada Conceição, marcada para o dia 15 de fevereiro de 2025. Nesta data, em frente ao Palácio do Pelourinho, terão lugar diversas atividades de destaque, incluindo a apresentação da 2ª edição do livro *”Manuel dos Santos, O Homem e o Toureiro”, de autoria de Manuel Jorge dos Santos, e a exibição de um documentário sobre a vida e obra do artista, produzido por uma talentosa equipa de realizadores mexicanos.

O programa oficial completo, com todas as iniciativas previstas para a Golegã e outros locais ao longo do ano, será divulgado oportunamente.