Começou o Campeonato Europeu de Horseball 2024 em Ponte de Lima

Hoje tem início o Campeonato Europeu de Horseball em Ponte de Lima, com competições nas categorias Sub-21, Sub-16 e Pro-elite. O evento conta com a participação de equipas da Bélgica, França, Itália, Espanha e de Portugal. No grupo Pro-elite, destacam-se as equipas do Colégio Vasco da Gama, La Muralla, Quinta da Figueira e Redondela.

Conheça a composição das equipas nacionais Sub-21 e Sub-16 que competem neste Europeu, bem como o programa completo do evento:

Sub-21

Tomás Rodrigues – Mashinha

Mariana Pereira – Ma-Onda

Miguel Fernandes – Star da Granxa

Guilherme Ginja- Maravilha

Tomás Almeida – Futre da Ibérica

Miguel Cardoso – My Giulio

Guilherme Texeira – Peace Fully

Coach Nuno Ferrão (João Mendes)

Sub-16

Catarina Antunes – Marialva

João Peraboa – Jade

Marta Ryder – Fauna

Inês Casinhas – Ferdidnan

Benedita Almeida – I-Estrela

Maria Teresa Cortesão – Quin Polvorillo

Matilde Rodrigues – Neptuno

Nicole Ribeiro – Faisca

Coach Nuno Ferrão (João Mendes)

PROGRAMA