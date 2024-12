Clube de Atrelagem do Zambujeiro lança livro imperdível

O Clube de Atrelagem do Zambujeiro tem o prazer de convidá-lo a participar no lançamento do livro sobre Atrelagem, que acontecerá neste sábado, dia 21, às 15h, no Palácio do Sobralinho em Vila Franca de Xira.

A obra conta com fotografias deslumbrantes de Fernando Curado Matos, um prefácio escrito pelo Arq. João Pedro Magalhães Silva e textos envolventes de Filipa Guerreiro Apolinário.

Venha prestigiar este trabalho de excelência, conhecer o autor e garantir o seu exemplar autografado. Mergulhe no fascinante universo da Atrelagem e descubra o que há de melhor nesta modalidade em Portugal.

Não perca! É uma oportunidade única para amantes da Atrelagem e curiosos que desejam explorar essa rica tradição.