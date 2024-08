Celorico de Basto recebeu a 28ª corrida de cavalos

Uma prova que contou com 7 mangas, a galope e a trote atrelado, a contar para o Campeonato Nacional, e que no último domingo (25) brindou centenas de aficionados presentes com a emoção e competitividades dos cavalos, jóqueis e drivers.

Ricardo Sousa foi a surpresa desta prova. O jóquei português, que conta com um palmarés notável a nível nacional e internacional, foi o chamariz para muitos dos aficionados da modalidade.

Num hipódromo que tem vindo a destacar-se por ser o palco de várias provas do campeonato nacional, e que se mostra cada vez mais atrativo e distinto pelo espetáculo que proporciona. “Temos cada vez mais aficionados a assistir às provas, apaixonados pela modalidade que vêm de vários pontos do país, e que olham para este hipódromo com um certo encanto pela sua localização, pelo espetáculo que proporciona, pelas condições cada vez mais atrativas para cavalos e cavaleiros” observou Maria José Marinho, Vereadora da Câmara Municipal de Celorico de Basto.

A 28º prova contou com uma dose acrescentada de adrenalina talvez pelo facto de estar em prova o conceituado Ricardo Sousa, tal como observou Hélder Barbosa, Presidente da Liga Portuguesa de Trote e Galope. “Nesta prova temos a presença dos 1 dos 10 melhores jóqueis do mundo, que é Ricardo Sousa, que nos tem ajudado muito a dinamizar as corridas em Portugal, nunca tinha vindo a Celorico de Basto e, pela primeira vez, conseguiu conciliar o calendário de provas. Veio participar nesta 28º prova seguindo de imediato para Madrid a sua residência oficial, apesar de disputar provas pelo mundo todo”. Uma presença que engrandece a prova e aumenta o grau de exigência de cada manga, “o Ricardo Sousa é o Cristiano Ronaldo das corridas de cavalos e tudo o que está associado ao nome dele ganha outro dinamismo, tê-lo connosco faz com que o número de público aumente, que tenhamos provas mais bonitas e que os jóqueis se ajustem à sua realidade”.

Está previsto que este hipódromo volte a receber uma prova já a 20 de outubro, a contar para a Taça de Portugal de Hipismo.

Um dinamismo que o Presidente da Junta de Freguesia de Carvalho e Basto (Santa Tecla), Jorge Marinho, vê com bons olhos, “este espaço é único e deve ser dinamizado de forma recorrente, quer para dar vida ao espaço mas também para atrair gente ao nosso concelho, aficionados que se deslocam de todo o país para assistir às provas, provas essas que dinamizam esta zona do concelho, e que promovem todo o território”.

Resultados (Turf Português)

1ª Manga – Trote – Grau 5

2.000 Metros – Pista – Terra

Vitória para Hammerless (N°1) de propriedade da quadra André Réis e preparação do mesmo . Driver Andre Reis

Anicet Le Fol – Quadra Equitrot – Driver José Ribeiro

Fontou de Payre – Quadra Celv – Driver António Bessa