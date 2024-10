Celorico de Basto acolhe a Taça de Portugal de Trote e Galope 2024

No próximo domingo, 20 de outubro, às 15h00, o Hipódromo Municipal de Celorico de Basto será palco da Taça de Portugal de Trote e Galope 2024.

Organizado pela Liga Portuguesa de Trote e Galope, com o apoio do Município de Celorico de Basto e da Junta de Freguesia de Carvalho, o evento promete ser uma celebração memorável do desporto equestre, reunindo alguns dos melhores cavaleiros e cavalos da região.

Reconhecido pela sua crescente relevância no panorama nacional, o hipódromo tem sido palco de diversas provas do campeonato, destacando-se pela excelência das competições e pelo ambiente de qualidade que proporciona aos espectadores.