CDI4* Donaueschingen: Fie Christine Skarsoe e Imperador dos Cedros brilham com 75,175%

Fie Christine Skarsoe (Lux) e o Lusitano Imperador dos Cedros (Rubi AR x Cortiça por Hostil) ) conquistaram o Grande Prémio do CDI4* de Donaueschingen (Alemanha), na última sexta-feira, marcando a primeira vitória da dupla no Big Tour este ano.

A cavaleira e o garanhão de 11 anos alcançaram 70,087% na qualificativa para o Freestyle, uma vitória inédita desde abril de 2023.

A alemã Franziska Stieglmaier, com o Hanoveriano Samurai, ficou com a segunda posição ao obter 68,348%, enquanto a holandesa Liesbeth Geven, montando o garanhão KWPN Iago, terminou em terceiro com 67,587%.

O evento culminou com o tradicional Grande Prémio Freestyle, que reuniu seis participantes. Fie Christine Skarsoe e Imperador dos Cedros brilharam novamente, vencendo com uma média de 75,175%. A luxemburguesa e o Lusitano superaram Liesbeth Geven e o KWPN Iago (Dream Boy x Jazz), que finalizaram a prova com 73,445%. A Alemanha completou o pódio com Andrea Timpe, que montando Don Carismo FRH (Don Crusador x Carismo), alcançou 72,610%.

Resultados completos AQUI