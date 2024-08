CDI-W Mariakalnok: José Garcia Mena brilha com «Gladiador do Lis»

O cavaleiro espanhol José Garcia Mena destacou-se no CDI-W de Mariakalnok, Hungria, a primeira etapa da Taça do Mundo de Dressage 2024/2025 e qualificativa para a Liga da Europa de Leste. Montando o lusitano de 13 anos «Gladiador do Lis» (Peralta Pinha x Alteza do Lis por Spartacus), Mena voltou a figurar entre os melhores da competição.

No sábado, 17 de agosto, Mena conquistou uma impressionante pontuação de 74,420% no Grande Prémio Freestyle, repetindo o feito do dia anterior, quando alcançou a mesma posição no Grande Prémio com uma média final de 70,783%. O cavaleiro recebeu notas superiores a 8 nos exigentes exercícios de passage e piaffer, demonstrando a qualidade do conjunto.

A única a superar Mena foi a alemã Bianca Nowag-Aulenbrock, que montou «Florine Old» e obteve 76,185% no GP Freestyle e 71,804% no Grande Prémio.