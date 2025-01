CDI-W Basileia: Werth e Quantaz vencem na Basileia (VÍDEO)

Na sua terceira participação nesta temporada da FEI Dressage World Cup™, a rainha da dressage a alemã Isabell Werth conquistou a sua terceira vitória. Após o triunfo no Grande Prémio, Werth montou magistralmente DSP Quantaz num Grande Prémio Freestyle impecável, alcançando unanimamente o primeiro lugar com 85,735%. Este resultado também a impulsionou para o topo da classificação da FEI Dressage World Cup™ na Liga da Europa Ocidental, onde agora divide a liderança com a sua compatriota Carina Scholz.

Isabel Freese (NOR) e Total Hope OLD brilharam ao conquistar o segundo lugar, repetindo a posição alcançada em Londres no passado mês de dezembro. A dupla registou 83,490%, uma nova melhor marca pessoal, garantindo um avanço significativo no ranking da Taça do Mundo FEI logo atrás, em terceiro lugar, ficou Frederic Wandres (ALE) com Bluetooth OLD. Competindo pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos de Paris, a dupla obteve 83,105%.

