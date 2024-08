Cavalo abatido a tiro em Felgar

A GNR está a investigar a morte de um cavalo em Felgar, Torre de Moncorvo, no passado fim-de-semana. O animal foi abatido a tiro num campo agrícola vedado e foi encontrado esta segunda-feira pelo proprietário, um empresário agrícola que organiza passeios a cavalo na zona do Baixo Sabor, quando deu falta do animal.

“Eu estava sossegado em relação aos animais porque o terreno tem comida, água, sombra e é vedado. Eu costumo ir ver os animais todos os dias, mas no fim de semana tive de realizar muitos passeios turísticos e não consegui passar no local onde os cavalos e as éguas estão. Só fui no domingo ao início da noite ao local e dei falta deste cavalo. Mas julguei que estava pelo lameiro, que é grande. Ainda o procurei, cheirou-me mal, mas não o consegui encontrar porque era já de noite”, contou Armindo Martins, o proprietário do animal ao Jornal Notícias.

Na segunda-feira de manhã Armindo Martins voltou ao lameiro e conseguiu localizar o cavalo já morto, através do mau cheiro. “Inicialmente pensei que tivesse sido morte natural, só que depois verifiquei que tinha vários furos no pescoço e no peito, provavelmente de disparos com zagalote. Estava cravado de chumbo”, descreveu.

O cavalo tinha três anos e tinha como destino ser utilizado nos passeios turísticos. “Ainda não estava debastado. Era um animal jovem, que tinha feito três anos em março. É um prejuízo grande”, acrescentou Armindo Martins.

O homem apresentou queixa na GNR que está agora a investigar o caso.