Cavaleiros com maior número de classificações internacionais

É comum vermos os mesmos cavaleiros dominando o pódio em competições internacionais. Mas quais são os cavaleiros que, competindo com mais de 25 cavalos, conquistaram o maior número de classificações nos últimos 365 dias?

Os três principais atletas são:

Sophie Hinners

No topo da lista do Hippomundo está a alemã Sophie Hinners. Ao longo do último ano, ela competiu com 35 cavalos diferentes e conseguiu classificar-se em 51,5% das competições internacionais que disputou, acumulando um total de €529.274 em prémios. O seu maior destaque foi com o cavalo castrado SWB Iron Dames Singclair (Singular LS La Silla x VDL Cardento | SWB), que brilhou no nível 5 estrelas. Outros cavalos importantes que contribuíram para o seu sucesso incluem Special Life (I’m Special de Muze x Narew xx | SWB) e Kanturo Bh (Canturano I x Arko III | KWPN).

Richard Vogel

Em segundo lugar está outro cavaleiro alemão, Richard Vogel. No último ano, ele competiu com 28 cavalos, conquistando posições em 50,4% das competições internacionais, acumulando €1.732.026 em prémios. Os seus principais cavalos incluem United Touch S (Untouched x Lux Z | Westf), Cepano Baloubet (Chaman x Stakkato’s Highlight | BAD-WÜ) e Cydello (Cascadello I x Forsyth FRH | Hann).

Marie Demonte

Em terceiro lugar está a francesa Marie Demonte. Competiu com 30 cavalos e alcançou classificações em 48,7% das competições internacionais, ganhando €152.266 em prémios. Os seus principais cavalos são Epona Du Quesnoy (Ogrion des Champs x Nabab de Reve | SF), Flashing de Riverland (Kannan x Allegreto | SF) e Glasgow de Riverland (L’Arc de Triomphe x Diamant de Semilly | SF).

Além desses atletas, muitos outros nomes conhecidos, como Pius Schwizer, Virginie Thonon e Victor Bettendorf, também se destacaram.