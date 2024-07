Cascais recebe Assembleia Geral da WBFSH 2024

As Reuniões Anuais e a Assembleia Geral da WBFSH de 2024 serão realizadas em Cascais, de 12 a 15 de outubro de 2024, organizadas em colaboração com o Studbook do Cavalo Lusitano, o Studbook do Cavalo de Desporto Português e o Luso-Warmblood.

Esta é a primeira vez que as Reuniões Anuais acontecem em Portugal, um país rico em tradição e cultura equestre.

Uma das principais prioridades da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) é fortalecer a ligação entre a criação e o desporto, convidando também as suas federações nacionais.

A maioria dos seminários e apresentações ocorrem no domingo, 13 de outubro, e na segunda-feira, 14 de outubro. O programa incluirá atrações culturais, como visitas à Escola Portuguesa de Arte Equestre, ao Museu dos Coches, ao Palácio de Queluz e a Sintra.

Uma noite de boas-vindas para abrir as Reuniões Anuais ocorrerá no sábado, 12 de outubro, no Hotel Cascais Miragem. A região de Cascais e Lisboa oferece muitas opções de lazer, valendo a pena estender a sua visita a Portugal para explorar outras áreas e atividades.