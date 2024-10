Campeonato Militar de Equitação: Portugal conquista a Taça de Ouro

O XXXIII Campeonato Militar de Equitação, abrangendo as disciplinas de Saltos, Atrelagem, Raides, CCE e Dressage, ocorreu de 25 a 27 de setembro no Club Deportivo Socio Cultural Militar La Dehesa, (Madrid) Espanha.

Portugal foi brilhantemente representado por uma equipa composta pelo Major da GNR Wilson Fernandes (montando Lear F), Capitão da GNR Pedro Maio (Exuberante), e do Exército, o Major Fidalgo Pistola (Lemonade Fly) e o Capitão Lino Batista (Lança de Mafra). A equipa teve uma performance notável, conquistando a Taça de Ouro, um troféu que não era disputado há mais de 40 anos.

Destacaram-se as excelentes prestações do Major Wilson Fernandes, vencedor da segunda e terceira classificativas do campeonato com o cavalo Lear F, e do Capitão Pedro Maio, que venceu a prova complementar montando Exuberante.

Resultados completos AQUI