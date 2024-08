Campeonato Europeu de Dressage FEI 2024: Guilherme Broega conquista honroso 10º Lugar

Opglabbeek (BEL) foi o palco do Campeonato Europeu de Dressage FEI para Póneis, Juniores e Children 2024 na semana passada. A Alemanha destacou-se nos pódios de Dressage.

O cavaleiro Guilherme Broega, de 13 anos, fez história ao conquistar o 10º lugar na final do Campeonato da Europa de Dressage 2024 na categoria Children, realizado em Opglabbeek, Bélgica. Montando o Lusitano de 8 anos “Minuto” (Ímpar II x Fada), Broega alcançou uma pontuação de 74,224% na reprise individual.

Treinado por Raquel Falcão, Guilherme Broega faz parte da equipa da Academia Dressage Portugal desde 2021. Em três anos de competição na categoria Children, o duo venceu praticamente todas as competições nacionais e internacionais em que participaram, além de integrar a seleção nacional nos três Campeonatos da Europa realizados desde então.

Guilherme e Minuto são, indiscutivelmente, o conjunto português mais bem-sucedido até à data na categoria Children, tendo alcançado o 2º lugar no ranking da Federação Equestre Internacional e um recorde pessoal de 79,950%.

Nesta terceira representação de Portugal em competições europeias, o conjunto brilhou ao alcançar o sonho de participar na final, disputada pelos 18 melhores cavaleiros. Superando as suas expectativas, Guilherme Broega conquistou um honroso 10º lugar na classificação individual final.

Portugal, com uma equipa composta por Áurea Sábio (For Plus – treinador: Nuno Chaves de Almeida), Maria Almeida (Gentil – treinador: Ricardo Silva) e Guilherme Broega (Minuto), classificou-se em 7º lugar por equipas. O chefe de equipa foi Filipe Canelas Pinto.

