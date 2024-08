Campeonato da Europa de Horseball: França triunfa na categoria Sub-21, enquanto Espanha conquista o título nos Sub-16

Terminou neste domingo o Campeonato da Europa de Horseball, que decorreu durante cinco dias na Expolima, em Ponte de Lima, com uma magnífica exibição de talento, espírito de equipa e fair play.

A categoria Sub-16 viu performances excecionais, com a Espanha emergindo como vencedora. As classificações finais da categoria Sub-16 foram as seguintes:

1º Espanha

2º França

3º Itália

4º Portugal

5º Bélgica

A Bélgica foi homenageada com o Prémio Fair Play pelo extraordinário espírito desportivo durante todo o Campeonato. O título de Melhor Cavalo/Cavaleiro foi atribuído a «Jade» e João Peraboa (POR). O melhor marcador nesta categoria Sub-16 foi o espanhol Pol Farras Cunill, com 17 golos marcados.

Na categoria Sub-21, a França demonstrou a sua superioridade, conquistando o primeiro lugar. As classificações finais da categoria Sub-21 foram:

1º França

2º Itália

3º Espanha

4º Portugal

5º Bélgica

Portugal foi reconhecido com o Prémio Fair Play. O título de Melhor Cavalo/Cavaleiro foi atribuído a «Dragon’s Teeth» e à francesa Anasthasia Dubois. O italiano Luca Lanzi destacou-se como o Melhor Marcador na categoria Sub-21, com 10 golos marcados.

A categoria Pro Elite Open teve uma competição acesa, com a Espanha a sagrar-se vencedora. As classificações finais da categoria foram as seguintes:

1º Redondela (ESP)

2º Colégio Vasco da Gama (POR)

3º Quinta da Figueira (POR)

4º La Muralla (ESP)

Na categoria Pro-Elite, a Quinta da Figueira recebeu o Prémio Fair Play. O título de Melhor Cavalo/Cavaleiro foi atribuído a «Alternation» e ao espanhol David Alonso Estevez. O português Luís Castro, do Colégio Vasco da Gama, destacou-se conquistando o título de Melhor Marcador com 11 golos marcados.