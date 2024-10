Câmara da Golegã oferece passeios de charrete aos munícipes

A Câmara Municipal da Golegã vai proporcionar passeios de charrete gratuitos durante a Feira Nacional do Cavalo, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Esta iniciativa visa aproximar os munícipes do evento, oferecendo uma experiência única e interativa, em linha com a tradição equestre da região.

Os interessados deverão dirigir-se à respetiva Junta de Freguesia para levantar a senha que garante acesso ao passeio, sendo que as vagas são limitadas.

Os passeios serão distribuídos por freguesia: os habitantes do Pombalinho poderão participar a 5 de novembro, os da Azinhaga a 6 de novembro, e os da Golegã a 7 de novembro.