Cadre Noir participa pela primeira vez no desfile em Paris (VÍDEO)

No último domingo (14), nove cavalos e cavaleiros do Cadre Noir realizaram uma apresentação marcante durante o desfile em Paris. Após o desfile das tropas, o desfile aéreo e o desfile das tropas montadas, os cavaleiros do Cadre Noir encantaram o público, incluindo o presidente Emmanuel Macron e membros do governo. O evento teve os Jogos Olímpicos como tema central.

Ao som da banda dos bombeiros de Paris, Thibaut Vallette, o equitador-chefe do Cadre Noir e campeão olímpico do concurso completo no Rio de Janeiro em 2016, carregou a chama olímpica até a tribuna presidencial.

Este ano, o desfile ocorreu excecionalmente na avenida Foch, em vez dos tradicionais Champs-Élysées, devido aos preparativos para os Jogos Olímpicos.