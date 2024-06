Brasil exporta entre 80 a 150 cavalos Lusitanos por ano

Anualmente, entre 80 e 150 cavalos Puro Sangue Lusitano são exportados por criadores brasileiros para os Estados Unidos, principalmente, além do México e Colômbia, segundo Ismael Gonçalves da Silva, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL). Cada animal custa pelo menos US$ 20 mil (€18.500), além do frete, que varia entre US$ 12 mil (€11.000) a US$ 15 mil (€13.000), pagos pelo comprador. O país também exporta material genético.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO EM SÃO PAULO

O principal evento do PSL no Brasil, na sua 42ª edição, decorre de 30/05 a 02/06 com uma programação variada promovendo toda a beleza e funcionalidade do milenar Puro Sangue Lusitano.

Palco das primeiras mostras da raça no Brasil no início da década de 1980, o Parque Dr. Fernando Costa, mais conhecido como Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista, volta a receber a maior mostra anual promovida pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL).

Esta Exposição Internacional apresenta uma programação que destaca a beleza e a funcionalidade da raça através de competições desportivas, concurso morfológico e demonstrações de arte equestre, reunindo os maiores criadores do país e convidados internacionais, além do público amante de cavalos.