Bram Chardon brilha em Leipzig na última qualificativa

O campeão em título da FEI Taça do Mundo de Atrelagem, o holandês Bram Chardon, conseguiu a sua melhor performance da temporada ao vencer a última qualificativa da série 2024-25, realizada em Leipzig (ALE). Numa emocionante competição, Bram superou o seu pai, Ijsbrand, que garantiu o segundo lugar, completando um pódio totalmente holandês com Koos de Ronde na terceira posição.

Foi a primeira vez nesta temporada que pai e filho competiram no mesmo evento. Bram revelou anteriormente que estava confiante na velocidade da sua nova quadra de cavalos, mas que o seu objetivo principal era um percurso limpo – feito que alcançou na primeira ronda de domingo. Após ter vencido a prova inaugural na noite de sexta-feira, Bram foi o último a competir no domingo e assegurou uma das três vagas no drive-off, juntamente com o seu pai e Koos.

Koos, que teve uma noite difícil na sexta-feira, recuperou bem e também completou um percurso limpo na primeira ronda de domingo. No drive-off, sendo o primeiro a entrar na pista, acumulou oito penalizações, terminando com um tempo total de 156.12. Por sua vez, Ijsbrand entrou na pista Leipziger Messe sob aplausos entusiásticos das bancadas e respondeu com o percurso mais rápido do dia. Contudo, as oito penalizações que sofreu deixaram-no com um total de 151.12. Finalmente, Bram manteve-se concentrado durante toda a prova e, apesar de adicionar quatro penalizações, alcançou a pontuação vencedora de 147.96 – mesmo com um tempo 0.84 segundos mais lento que o do seu pai.

O belga Glenn Geerts terminou em quarto lugar, seguido pelo sueco Fredrik Persson em quinto, a alemã Anna Mareike Meier em sexto, o suíço Jérôme Voutaz em sétimo e o alemão Georg von Stein em oitavo.

