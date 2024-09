Beloura Dressage Weekend – Resultados

Nas vésperas do Campeonato Nacional de Dressage, o Centro Hípico da Beloura foi palco de um evento que reuniu um CDR, CDE, a IV Jornada da Taça de Portugal e a IV Jornada do Troféu de Dressage Póneis. As provas, disputadas em diferentes graus e escalões, contaram com grande participação, abrangendo desde os jovens atletas do Troféu de Dressage Póneis até cavaleiros olímpicos consagrados. As competições foram julgadas por um painel experiente, composto pelas juízas internacionais Isabelle Judet (FRA) e Francis Verbeek (HOL), ambas de nível 5*, e Frederico Pintéus (4*), além dos juízes nacionais Léa Forge, João Pedro Miranda, Michelle Rosa Santos e José Guerra. O comissário Luís Gomes também teve um papel fundamental, desempenhando um ótimo trabalho ao garantir que todos os cavaleiros estivessem a tempo para as provas.

Os três cavaleiros olímpicos ocuparam o pódio do Grande Prémio. João Miguel Torrão sagrou-se vencedor, montando Lírio MVL (Zeus do Lis x Quira por El Greco), ao alcançar a melhor pontuação da prova, 70,942%. Em segundo lugar, ficou Rita Ralão Duarte com Irão, somando 69,891%, seguida de Maria Caetano, que montou Horizonte e garantiu o terceiro lugar com 69,601%.

Nuno Chaves de Almeida, com Lizarran, classificou-se na quarta posição (67,464%), enquanto Luciana Inácio ficou em quinto lugar com Iraque (66,594%).

No Grande Prémio Especial, o vencedor foi Nuno Chaves de Almeida com Lizarran, que obteve 69,752%. João Miguel Torrão ficou em segundo com Lírio MVL (69,440%) e a olímpica Maria Caetano terminou em terceiro com Horizonte (69,042%).

Já no Grande Prémio Freestyle, com apenas dois participantes, a vitória foi de Rita Ralão Duarte com Irão, ao alcançar 73,225%.

Na categoria Cavalos Novos de 7 anos, Nuno Chaves de Almeida foi o grande vencedor dos dois dias com Nogá, obtendo pontuações de 73,700% e 76,686%.

A jornada dos póneis, que contou com grande adesão, destacou Caetana Mendes Linhares de Andrade como vencedora nos Iniciados (74,542%), Eva Ferreira Miranda no escalão Infantil com Destino (72,054%) e Carolina Diniz Durães nos Juvenis com Nice Guy (76,042%).

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, Horto do Campo Grande, Horsefire, Mundo da Equitação, HabiSports, Toscca, entre outros.

Foi um fim de semana intenso e repleto de emoções no mundo da Dressage!

Resultados completos AQUI