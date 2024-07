Integrado no programa da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2024, temos o prazer de o convidar para uma apresentação especial da Cavago, centrada na forma como podemos, em colaboração, melhorar o Turismo equestre em Portugal. As vossas ideias e participação são cruciais para o sucesso desta iniciativa.

Detalhes do evento:

Data: 5 de Julho

Hora: 15 horas

Local: Restaurante Panorâmico da Expolima

Destaques da agenda:

Panorama atual: Uma visão geral do sector do turismo equestre português e do seu potencial de crescimento.

Estratégias de marketing: Abordagens eficazes para atrair turistas locais e internacionais.

O futuro é a tecnologia: Parcerias tecnológicas para ajudar o sector equestre a ultrapassar desafios e a crescer

Porquê participar?

Estabelecer contactos com líderes do sector: Estabelecer contactos com figuras proeminentes dos sectores equestre e turístico.

Obter informações: Aprenda com as melhores práticas e estratégias inovadoras.

Explorar parcerias: Descubra potenciais colaborações e projectos.

Aceder a Recursos: Conheça o apoio e os recursos disponíveis através da Cavago.

A sua participação será fundamental para moldar o futuro do turismo equestre em Portugal.