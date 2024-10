APCRS – os CZ estão de regresso e em força!

A Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas (APCRS) acabou de lançar uma aplicação de pesquisa de informação relativa aos animais que compõe os stud-books que se encontram sob a gestão da APCRS.

Os stud-books que poderão ser consultados são os seguintes: Anglo-Lusitano; Cruzado Português; Luso-Warmblood; Português de Desporto; Puro-Sangue Inglês. O link de acesso é o seguinte: https://apcrs.pt/pesquisa-de-animal/

Esta é mais uma importante medida na reestruturação e modernização que a atual Direção, Presidida pelo Dr. Veiga Maltez, tem vindo a incutir na dinamização da mais antiga Associação de Criadores de Cavalos portuguesa. Este caminho é acompanhado de perto pelo importante trabalho de Michael Stilwell (Diretor dos Stud-Books), pela competência e dinamismo da Secretária-Geral (Rita Ramires), pela paixão e empenho de António Lino Neto (membro da Comissão Técnica), e par de todo o trabalho realizado pela restante equipa que compõe a APCRS.

Segundo apurámos, estará para breve a emissão de Livros Azuis nas instalações da APCRS, o que permitirá uma maior aproximação dos criadores às competências que a atual Direção tem vindo a disponibilizar aos criadores de cavalos CZ.

Depois do excelente trabalho que o Dr. Veiga Maltez imprimiu na modernização da Feira da Golegã, enquanto foi Presidente da Câmara Municipal da Golegã, desta vez é a criação de cavalos CZ em Portugal que vem beneficiar do seu dinamismo e competência em bem fazer.

A ilustrar isto mesmo, neste fim de semana que passou, a APCRS recebeu, conjuntamente com a APSL, a World Breeding Federation for Sport Horses e os respetivos membros. Este momento Internacional foi muito bem aproveitado para exibir a todos os membros presentes, o primeiro Campeão Nacional de dressage, pertencente ao novo stud-book gerido pela APCRS, o Luso-warmblood Quinto Império (criador Fine Horses; proprietário Olivier Arnal), montado pelo cavaleiro Frederico Mexia de Almeida.

A apresentação do LW Quinto Império gerou uma onda de excelente impressão nos convidados internacionais, que aproveitaram o momento para saciar a curiosidade relativamente a esta nova raça, bem como às outras geridas pela APCRS, e que têm vindo a somar êxitos, não só no plano Nacional, como igualmente no plano Internacional.

Acesso ao Studbook AQUI