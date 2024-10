Alemanha é campeã da 1ª Final da Longines League of Nations

O Real Club de Polo de Barcelona foi o palco da grande final da Longines League of Nations, evento que reuniu as melhores equipas do mundo.

No último domingo, dia 6, ocorreu a 112ª edição do CSIO5* de Barcelona, (Espanha) que sediou a final da nova Longines League of Nations, formato inovador da tradicional Taça das Nações, promovido pela Federação Equestre Internacional. A competição contou com a participação das oito melhores equipas do mundo, no primeiro grande desafio após os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As equipas em pista foram: Espanha, como convidada especial por ser o país anfitrião, Holanda, EUA, Brasil, França, Suíça, Alemanha, Suécia e Irlanda. A ordem de participação seguiu a classificação das etapas qualificativas anteriores: Abu Dhabi, Ocala, St. Gallen (cancelada) e Roterdão. A Alemanha sagrou-se campeã.

O percurso, com obstáculos de 1,60 m, foi desenhado pelo espanhol Santiago Varela, responsável pelos percursos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Contando com 12 obstáculos e 14 esforços, o traçado elevou o grau de dificuldade na segunda mão, onde o duplo de verticais e o último obstáculo subiram. Na primeira mão, cada equipa contou com quatro conjuntos, sendo permitido descartar o pior resultado. Já na segunda mão, apenas três conjuntos saltaram, sem direito a descarte. “Agora ninguém pode dizer que o formato não funciona – é super emocionante”, destacou Santiago Varela. “Com este formato, temos que esperar até o final, porque tudo pode mudar num segundo!”, acrescentou.

No final do primeiro percurso, Alemanha e Holanda lideravam, ambas sem faltas, enquanto a França, Suécia e Brasil vinham logo atrás, com quatro pontos cada. Na segunda mão, a disputa foi renhida. A Alemanha, que já havia vencido a etapa de Ocala (EUA), garantiu o ouro com 12 pontos perdidos, superando a Holanda, vice-campeã, que somou 16 pontos. A Suécia ficou com o bronze, acumulando 20 pontos perdidos, a mesma pontuação da Irlanda, que terminou em 4º lugar devido a um tempo superior na segunda mão. A França foi eliminada após uma queda inesperada de Kevin Staut.

A equipa alemã foi composta por André Thieme, montando DSP Chakaria, que completou o primeiro percurso com zero pontos e terminou a segunda com uma falta; Christian Kukuk, atual campeão olímpico, com Checker 47, que fez um percurso sem faltas na primeira mão, somou oito pontos na segunda; e Richard Vogel, com United Touch S, que garantiu um duplo zero, atuação decisiva para a vitória. Jana Warges, com Dorette Old, completou o percurso inicial com apenas uma falta.

