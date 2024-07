Aldeia de Grijó acolhe Encontro Equestre

O Centro Hípico de Grijó será palco da 11.ª edição do Encontro Equestre, que acontecerá de 26 a 28 de julho, na pitoresca aldeia de Grijó, Macedo de Cavaleiros.

Com entrada gratuita, o evento promete três dias repletos de animação e atividades equestres, contando com a participação de diversas escolas nacionais. Os visitantes poderão desfrutar de provas de perícia equestre, saltos de obstáculos, passeios de charrete, apresentações equestres e outras atividades, transformando Grijó na capital equestre durante este período.

Além das atividades equestres, o programa inclui animação musical, com a participação do grupo Madrepérola, e um mercadinho com cerca de 50 expositores locais, contribuindo significativamente para a economia regional.