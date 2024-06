ADIADA | 8ª Jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope

A pedido do Centro Equestre da Maia, a 8ª Jornada será adiada para o próximo dia 29 de junho. Devido a esta alteração, as datas das próximas jornadas do calendário nacional serão reajustadas, e publicaremos o novo calendário de corridas assim que possível.

Informamos também que as inscrições serão prorrogadas até ao próximo dia 20 de junho. As inscrições já realizadas continuam válidas. Caso desejem cancelar a inscrição, basta enviar um email à LPTG até ao término do prazo de inscrições solicitando o cancelamento.

Consulte o Programa AQUI