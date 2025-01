A tradição renova-se: A ganadaria Infante da Câmara chega ao universo digital (VÍDEO)

Fundada em 1856, por Emílio Ornelas Infante da Câmara, a Ganadaria Infante da Câmara é uma instituição da tauromaquia portuguesa, de relevância internacional, presente em muitos dos momentos históricos da Festa, cruzando 3 séculos na sua existência e seis gerações de ganadeiros na mesma família.

Passados 168 anos de existência da ganadaria Infante da Câmara damos um novo passo em frente, avançando com uma forte presença no universo digital.

Lançámos hoje uma estratégia de comunicação baseada numa identidade renovada da marca para o universo digital, uma Luxury Brand tauromáquica, aliando tradição e modernidade.

Inauguramos um website (www.ganadariainfantedacamara.pt) e a presença nas redes sociais Facebook (www.facebook.com/ganadariainfantedacamara) e Instagram (www.instagram.com/ganadariainfantedacamara), com o objectivo de gerir estrategicamente a marca Ganadaria Infante da Câmara e de criar uma relação próxima com os agentes e aficionados, dando a conhecer a longa história da ganadaria, mas também, o presente e futuro da mesma.

Depois do falecimento de José Infante da Câmara, em 2021, a ganadaria passou a ser levada desde 2022 pelo seu genro, Ricardo Cabaço, casado com a sua filha Constança Infante da Câmara.

Para o ganadero “este é um passo importante na história da ganadaria e que corresponde também a uma visão de longo prazo para a mesma, destacando o seu passado, mas, sobretudo, projectando o futuro e a grande renovação que está em curso na ganadaria.”

Mantém-se a linha Infante herdada e, em 2023, é introduzida uma nova linha com a compra de vacas de Nuñez del Cuvillo e Álvaro Nuñez, e sementais Nuñez de Cuvillo, Álvaro Nuñez, Talavante e Garcigrande via El Freixo, do matador de toiros “El Juli”. As duas linhas são levadas separadamente.

De novo, como José Infante da Câmara já tinha feito nos anos 40, são utilizados dois ferros com a mesma divisa azul, branca e chumbo: as reses da linha Infante são ferradas com o ferro JIC, destinadas ao toureio a cavalo, e as reses da nova linha, destinadas ao toureio a pé, com o ferro CV, continuando a anunciar-se como Ganadaria Infante da Câmara – Herdeiros de José Infante da Câmara.

O futuro começa agora!