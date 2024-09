A excelência da criação Alemã e Holandesa em destaque em Ermelo

Após quatro dias de competição, a vitória foi dominada por cavalos alazões, destacando a qualidade da criação Holandesa e Alemã no Longines FEI WBFSH Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage 2024 em Ermelo (NED).

Entre os 15 melhores cavalos – cinco em cada categoria etária – seis eram de criação alemã e cinco de criação holandesa.

Os vencedores das categorias de 5, 6 e 7 anos também eram todos alazões; uma mudança distinta em relação aos cavalos baio escuro de Dressage a que o mundo está acostumado. Para os que acompanham o evento anualmente, houve muitos rostos conhecidos que os entusiastas de Dressage reconhecerão, incluindo o bicampeão mundial Life Time FRH.

Cavalos de 5 Anos

O teste dos cavalos de 5 anos é sempre a categoria mais disputada e, devido ao foco no potencial – ao invés das técnicas de ensino –, tende a atrair criadores interessados em exibir a sua melhor progénie. Dos 46 cavalos de cinco anos deste ano, 22 eram garanhões, 9 éguas e 15 castrados.

O garanhão KWPN Red Viper (Romanov x Sir Sinclair) liderou do início ao fim, com uma vitória e 92% no teste preliminar e uma vitória convincente nas finais. Montado pelo cavaleiro holandês Bart Veeze e criado por Coen Kerbert, obteve 93,800% – a única nota acima de 90 na classe – graças às impressionantes pontuações de 9,4 para o trote, 8,8 para o passo, 9,7 (a maior pontuação da competição) para o galope, 9,2 para submissão e 9,8 para perspectiva. O cavalo foi quase impecável, com o painel de juízes afirmando que o trote apresentou uma elasticidade excepcional, e o galope foi equilibrado, poderoso e ascendente.

A segunda classificada – o garanhão Westfalen Glamdale WP NRW (Glamourdale x Millennium), montado pela alemã Stefanie Ahlert – ficou mais de 3% atrás, com 90,2%. Jeanna Hogberg com o garanhão sueco Severucci HT (Secret x Rubinrot) foi terceira classificada, com 90,000%.

Portugal alcançou, pela segunda vez, uma final internacional de grande prestígio. Desta vez, foi Mafalda Galiza Mendes que conquistou esse feito, montando o garanhão Hanoveriano Belcanto HB (Callaho’s Benicio x Rascalino). Foi o único conjunto português a qualificar-se para uma final este ano, alcançando a 15ª posição (77,400%). Belcanto HB, filho de Callaho’s Benicio, obteve as seguintes notas: 7,0 no trote, 8,5 no passo, 7,8 no galope, 7,8 na submissão e 7,6 na perspectiva. De recordar que, em 2022, João Pedro Moreira, com o garanhão Fuerst Kennedy OLD (Fujersten-Look x Don Kennedy), conquistou um excelente 4º lugar na final para cavalos de 7 anos (79,422%).

Cavalos de 6 Anos

Quinn G. (Quaterhit x Fassbinder) estendeu a sua hegemonia no Longines FEI/WBFSH Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressag em Ermelo. A égua DWB e a sua amazona e proprietária Fiona Bigwood pontuaram 95,0%. Isso deixou-a 3% à frente de Alkaline (Secret x Zalmiak Firfod) e Merita Hagren. A medalha de bronze foi conquistada por Nice Touch W (Dettori x Florencio) e Charlotta Rogerson, com uma pontuação de 88,6%.

Na Small Final (Consolação) para cavalos de 6 anos, o PSH Ofley Plus (Furst Romancier x A-pik Girl Plus) terminou em 13º lugar (70,000%). (7,7 trote, 7,2 passo, 8,0 galope, 7,8 submissão e 7,8 para perspectiva).

Cavalos de 7 Anos

O Hanoveriano Life Time FRH (Livaldon x Fürstenball OLD) e Charlott-Marie Schürmann são os novos campeões mundiais de cavalos de dressage de 7 anos no Longines FEI/WBFSH. Vitalos FRH (Vitalis x De Niro) e Leonie Richter garantiram a terceira medalha de prata consecutiva. Glock’s Massimo (Glock’s Toto Jr. x Bretton Woods) e Hans Peter Minderhoud conquistaram o bronze.

Resultados AQUI