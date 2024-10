2 Campeonatos de Atrelagem na Golegã

No âmbito da Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a Golegã receberá dois Campeonatos Nacionais de Atrelagem.

O Concurso de Atrelagem 2* terá lugar de 1 a 3 de novembro, com o seguinte cronograma:

Prova de Ensino : sexta-feira, às 15h00, no Centro de Alto Rendimento (Hippus).

: sexta-feira, às 15h00, no Centro de Alto Rendimento (Hippus). Maratona : sábado, às 15h00, na Quinta da Labruja.

: sábado, às 15h00, na Quinta da Labruja. Prova de Cones: domingo, dia 3, às 11h00, no Largo do Arneiro.

Nos dias 8 e 9 de novembro, será realizado o Combinado de Maratona de Atrelagem 1*, com a participação dos concorrentes apurados nos Campeonatos Regionais. Esta prova acontece em duas mãos:

Primeira mão : sábado (8), às 15h00, no Centro de Alto Rendimento.

: sábado (8), às 15h00, no Centro de Alto Rendimento. Segunda mão: domingo (9), às 11h00, no Arneiro.

A programação promete momentos emocionantes para os entusiastas da atrelagem e admiradores do cavalo Lusitano.