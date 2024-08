Hipismo: quais as melhores raças de cavalos?

Se é praticante de hipismo ou pretende envolver-se mais na modalidade, um interessante ponto de partida passa por conhecer as raças de cavalos e perceber quais as mais adequadas para as diferentes provas de equitação.

O mesmo se aplica para as apostas desportivas em corridas de cavalos, extremamente populares, que chegam, em alguns países, a sobrepôr-se às apostas de futebol. Se desejar explorar esta área em particular, continua a ser importante conhecer as melhores raças de cavalo. Pode começar por explorar as casas de apostas com esta modalidade e saber o que esperar do Megapari, no que às apostas hípicas diz respeito.

História breve do Hipismo

Existe uma tendência generalizada para confundir os conceitos de hipismo e equitação. Devemos, desde já sublinhar, que o hipismo é uma modalidade desportiva e a equitação é uma das práticas desportivas do hipismo, à semelhança de provas como saltos, corridas, dressage ou polo. Feita esta distinção, podemos avançar para as origens do hipismo no mundo.

Esta modalidade foi incluída pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 1900 em Paris, na França, com provas de salto. Haveria de retornar como modalidade olímpica em 1912, em Estocolmo, na Suécia. Mantém-se nos programas até aos nossos dias.

Ainda antes de integrar o programa olímpico, a modalidade começou a ser desenhada, tal como hoje a conhecemos, em 1883, nos Estados Unidos da América. Deve considerar-se, no entanto, que o hipismo existe desde sempre e que a arte de montar a cavalo remonta à antiguidade.

Em suma, o hipismo é o leque de desportos resultantes do binómio homem e cavalo, em qualquer modalidade desportiva.

Raimondo D’Inzeo, atleta Olímpico no salto e vencedor de seis medalhas, afirmou «o hipismo nunca se torna fácil, o atleta e o seu cavalo é que se tornam melhores». Uma afirmação que parece resumir a essência desta modalidade.

As melhores raças de cavalos para hipismo

A lista que apresentamos inclui as melhores raças de cavalos para a modalidade desportivas e as suas respectivas práticas. São raças de cavalo ancestrais, que mantêm uma linhagem de décadas e cujas características os proprietários procuram, continuamente, apurar.

As raças de melhores cavalos para hipismo está em muito associada ao animal, mas também à dicotomia perfeita entre animal e homem, que apenas alguns cavalos conseguem expressar na perfeição.

O cavalo andaluz

Originário da região de Andaluzia, o cavalo andaluz é a combinação de cavalos selvagens ibéricos com berberes e posterior adição da raça de cavalo árabe sorraia. Conhecido pela sua impetuosidade e personalidade forte, o cavalo andaluz é, no entanto, uma raça muito fácil de domar, pelas características dóceis que lhe são incutidas.

A elegância, a graciosidade, o porte e a inteligência são alguns dos adjetivos que melhor o caracterizam, que fazem dele um cavalo ideal para o hipismo. Muito apreciado pela Monarquia Francesa, o cavalo andaluz continua a ser uma estrela em muitas provas de hipismo.

O cavalo lusitano

Continuamos na península ibérica e vamos até aos puros cavalos lusitanos. São os mais antigos cavalos montados do mundo, numa história que remonta há mais de 5 mil anos.

É certo que, ao longo dos anos, as qualidades do cavalo e as suas características foram sendo ajustadas às necessidades da época, com alguns cruzamentos que poderiam ter posto em causa a raça de cavalo puro lusitano. O porte imponente de um cavalo puro lusitano é algo que está para lá de qualquer descrição.

Esta raça brilha, em particular, nas provas de velocidade e no enduro, com provas dadas em outras práticas de hipismo.

O cavalo Anglo-Árabe

Esta raça resulta do cruzamento de um cavalo francês puro, o limousin, com um cavalo árabe. Com um porte mais discreto, que as duas raças anteriores, esta raça é conhecida pela sua inteligência e adaptabilidade. É uma raça notável nos saltos e na velocidade, executando provas com uma precisão fantástica.

Velocidade, resistência e agilidade são as características mais marcadas do cavalo anglo.árabe, que continua a granjear o apreço de muitos praticantes de hipismo.

Como diria o pentacampeão olímpico Hans Günter Winkler, «Um cavalo sem cavaleiro continua a ser um cavalo. Um cavaleiro sem cavalo é apenas uma pessoa». Uma afirmação poderosa sobre a importância do cavalo nesta equação.

Apresentamos três das muitas raças de cavalos ideais para o hipismo. O praticante deve ter em linha de conta a prática que quer desenvolver, de forma a poder fazer a escolha da raça do cavalo em consonância. Existem raças de cavalos adequadas a qualquer prática desportiva, outras raças são dedicadas a uma prática em especial.

É, por isso, extremamente relevante perceber o rumo que o praticante pretende seguir no hipismo, para escolher o companheiro certo para a viagem.