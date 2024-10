Desporto equestre em Portugal: tradição e potencial de crescimento

Hipismo em Portugal: os cavalos na cultura nacional

Os cavalos fazem parte de Portugal. Cavalgar pela costa e apostar em corridas de hipismo está no sangue do país. A criação de cavalos e o desporto equestre representam não só tradição, como também lucro. As receitas do setor são, assim, significativas para a economia nacional.

Receitas anuais de criação de cavalos: o impacto desta indústria

Super Jump;

Wild Horses;

Frankie Dettori’s;

Black Horse e outras.

Não é por acaso que este tipo de jogos é bem recebido entre os jogadores portugueses. O país tem uma longa tradição na criação de cavalos.

O Lusitano é o orgulho dos criadores portugueses e a mais antiga raça europeia de cavalos. Existe há mais de cinco mil anos e foi criada para vencer na Dressage. Em 1967, a raça dividiu-se entre Puro Sangue Lusitano e Pura Raça Espanhola. Nessa altura, a criação da raça ficou a cargo da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano.

Mas há muitas outras coudelarias famosas no país, como a Coudelaria de Alter, em Alter do Chão, que cria a raça Alter Real desde 1748. O resultado são cavalos únicos no ensino e ágeis nos saltos de obstáculos.

O sistema português permite que se rentabilize a criação de cavalos. As corridas e as apostas vêm logo à mente. Mas a verdade é que o país organiza festivais simplesmente dedicados a admirar a morfologia dos cavalos e a técnica dos cavaleiros.

Assim, todos saem a ganhar: coudelarias, organizadores, centros hípicos, escolas de equitação, treinadores, cavaleiros e proprietários dos cavalos.



A maior feira equestre do país acontece anualmente na Golegã, a 140 km da capital, atraindo dezenas de milhares de turistas e aficionados locais. Juntando a criação de cavalos ao desporto equestre, estima-se que o setor contribua com valores elevados de euros para a economia nacional.

Eventos e corridas equestres mais famosas de Portugal

As feiras e eventos desportivos de cavalos são regulares em Portugal. O primeiro hipódromo do país, Hipódromo de Belém, data de 1874.



O espaço principal é o Hipódromo do Campo Grande, em Lisboa. Este centro hípico multifuncional tem escolas de equitação e espaços de entretenimento. Habitualmente recebe uma etapa do Campeonato Nacional Saltos e Ensino, a mais importante para os cavaleiros portugueses e que também passa por outros hipódromos:

Municipal da Maia;

Ponte de Lima;

Vilamoura, Loulé;

Manuel Possolo de Cascais;

Quinta da Granja, Felgueiras.

A maior festa equestre é mesmo a Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, que em 2024 se realiza de 1 a 11 de novembro. A Federação Equestre Portuguesa organiza nesse local a Taça de Portugal de Equitação de Trabalho e a Taça Ibérica TREC, que são algumas das competições mais prestigiadas do desporto. Há ainda a oportunidade de comprar cavalos Puro Sangue Lusitano, enquanto os criadores trocam ideias e apresentam as últimas novidades.

A boa relação entre os portugueses e os cavalos reflete-se na celebração do Dia Nacional do Cavalo a 11 de novembro, o mesmo dia em que se comemora o São Martinho. Onde apostar em corridas de cavalos em Portugal

Os adeptos portugueses têm interesse em várias competições. Assim, os organizadores dos eventos criam sistemas de apostas para o Campeonato Nacional de Trote e Galope e a Taça de Portugal de Trote e Galope, etc. Na prática, aposta-se no cavalo em que mais se acredita para ganhar uma corrida. Mas como alimentar o interesse no hipismo, quando não há competições? O melhor é procurar um entretenimento alternativo.

Apostas e corridas de cavalos: é legal?

Os apostadores gostam de corridas de cavalos por vários motivos:

Simplicidade de aposta;

Possibilidade de ganhar montantes elevados;

Variedade do tipo de apostas;

Adrenalina das corridas.

Mas será isto legal? Sim, os jogos de azar, apostas desportivas e corridas de cavalos são legais em Portugal.

Legalidade e regulamentação das apostas em Portugal

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a mesma que é responsável pelas raspadinhas, licencia as corridas de cavalo. Já o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) licencia e controla os jogos de base territorial e as apostas online.

Vantagens de apostar em corridas de cavalo

A imprevisibilidade dos desportos equestres é muito atrativa. Os cavalos mais rápidos e os cavaleiros mais ágeis nem sempre ganham. Por isso, a adrenalina da incerteza entusiasma muitos apostadores.

A paixão pelos cavalos leva o público a assistir às corridas. Mas a possibilidade de apostar pode alargar ainda mais o público interessado. Portugal tem uma boa base de aficionados. Contudo, as apostas equestres podem atrair turistas estrangeiros.

Além disso, festivais como a Feira Nacional do Cavalo ou as etapas dos campeonatos juntam multidões. O encontro entre admiradores das corridas e os apostadores significa reunir pessoas com interesses diferentes. E é provável que um simples admirador se converta num grande apostador.

Conclusão

O setor equestre em Portugal tem uma longa tradição, mas ainda não atingiu o seu potencial máximo. A rentabilidade deve-se à estreita ligação entre a criação de cavalos e outros segmentos. Em todo o caso, este cenário permite olhar para o futuro do hipismo com confiança, mesmo perante as dificuldades económicas e sociais do momento.