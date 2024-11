Vitória milagrosa de Boyd Exell em Estugarda (VÍDEO)

O que começou como uma noite caótica na sexta-feira, durante a primeira ronda da FEI Driving World Cup™, terminou com a ordem natural sendo restaurada. O australiano Boyd Exell desafiou as probabilidades, superou penalidades e venceu ambas as competições, garantindo mais 10 pontos e alcançando o topo da tabela classificativa.

Melhorando a cada ronda, o suíço Jérôme Voutaz parecia ter feito um percurso rápido e impecável na ronda decisiva, enquanto era incentivado pelo público animado no sábado, para conquistar a vitória. No entanto, sendo o último a competir, Exell elevou o seu desempenho a outro nível e mostrou mais uma vez por que é tão difícil de ser superado, levando os seus cavalos à vitória e relegando Voutaz para o segundo lugar.

Voltando à boa forma após uma abertura complicada em Lyon (FRA), a lenda holandesa Ijsbrand Chardon produziu o primeiro percurso limpo do fim de semana, garantindo uma vaga no drive-off e, finalmente, o terceiro lugar, encerrando com outro percurso impecável.

Em quarto ficou Koos de Ronde (NED), que por pouco não se classificou para o drive-off do segundo dia. Ele foi seguido do belga Glenn Geerts, que continua a evoluir com a nova equipa de cavalos, pelo favorito da casa e participante convidado Michael Brauchle (GER) e por Georg von Stein (GER), que competia pelo terceiro fim de semana consecutivo.

