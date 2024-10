Turismo Equestre na Golegã não avança por falta de alunos

O primeiro Curso Técnico Superior Profissional (TESP) de Turismo Equestre em Portugal, previsto para iniciar este ano pelo ISLA Santarém em colaboração com o município da Golegã, não avançou devido à falta de inscrições. Apenas nove alunos manifestaram interesse, número insuficiente face aos 12 necessários para abrir a turma, conforme informado pelo vice-presidente da Câmara Municipal, Diogo Rosa, durante uma assembleia municipal.

Este curso é reconhecido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e pela Federação Equestre Portuguesa, contando ainda com o apoio de diversas outras entidades do setor. A conclusão com aproveitamento confere um certificado de aptidão profissional de nível V, válido em toda a União Europeia, e um Diploma de Técnico Superior Profissional. Além disso, os diplomados terão acesso direto a cursos de licenciatura no ISLA Santarém, com possibilidade de creditação de unidades curriculares.

Diogo Rosa mostrou-se otimista quanto à abertura do curso nos próximos anos, especialmente considerando que o curso profissional de Técnico de Gestão Equina, em funcionamento desde o ano passado no agrupamento de escolas da Golegã, poderá servir como uma via para os alunos darem continuidade aos seus estudos a nível superior.

O curso seria ministrado integralmente na Golegã, conhecida como a “capital do cavalo”, mais especificamente no HIPPOS – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres.

A parceria entre o município da Golegã e o ISLA Santarém visa oferecer uma formação especializada, a nível superior, para quem já trabalha ou deseja atuar na área do turismo equestre. As saídas profissionais incluem funções como guias de turismo equestre, monitores de passeios a cavalo, organizadores de batismos equestres, eventos e feiras, bem como competições desportivas.

O Turismo Equestre é identificado como uma das áreas com maior potencial de crescimento no turismo da região do Ribatejo, ao lado do enoturismo e do turismo de natureza. A criação deste curso inclui parcerias com empresas do setor, que irão proporcionar estágios curriculares aos alunos, em sintonia com a estratégia de desenvolvimento educacional do município da Golegã, que, além de cursos profissionais, agora amplia a oferta ao ensino superior.