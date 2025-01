Três Portugueses no “Top 100” do Ranking Mundial de Dressage

A Federação Equestre Internacional (FEI) divulgou esta segunda-feira o Ranking Mundial de Dressage Longines nº 288, referente ao período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2024, com destaque para a presença de três atletas portugueses no Top 100 mundial, um feito notável para o desporto equestre nacional.

Rita Ralão Duarte, com Irão, ocupa a 42ª posição do ranking mundial, somando um total de 1.314 pontos. Logo atrás, em 44º lugar, está Maria Caetano, com Hit Plus, com 1.307 pontos enquanto Nuno Palma Santos com Fortunity S FRH fecha o grupo de portugueses no Top 100, alcançando a 73ª posição com 1.224 pontos.

No topo da tabela, Isabell Werth e a sua montada olímpica, Wendy de Fontaine, iniciaram 2025 como a número 1 do mundo. A cavaleira alemã, a mais condecorada da história olímpica equestre, mantém esta posição desde agosto de 2024, após conquistar a medalha de ouro por equipas e a prata individual nos Jogos Olímpicos de Paris.

Wendy, uma égua Warmblood dinamarquesa de 11 anos, também lidera o ranking de cavalos pelo segundo mês consecutivo, refletindo a separação feita pela FEI entre cavaleiros e cavalos.

Na segunda posição do ranking, encontram-se a dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour e a sua parceira olímpica Mount St. John Freestyle, seguidas por Charlotte “Lottie” Fry, do Reino Unido, e Glamourdale, que ocupam o terceiro lugar. Dinja van Liere, dos Países Baixos, e Hermes fecharam o ano de 2024 na quarta posição.

A presença de cavaleiros portugueses no ranking é motivo de orgulho para o hipismo nacional, evidenciando a evolução e o reconhecimento da Dressage em Portugal no cenário internacional.

Consulte o Ranking AQUI