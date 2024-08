Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (26 Ago / 01 Set)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:



CSI4* / 2* / YH Las Mestas – Patronato Deportivo – Ayuntamiento de Gijón

CDI5* Jiva Hill – Crozet

SILICON VALLEY EQUESTRIAN FESTIVAL 2

CSI2* Del Mar Summer Classic II

The All England September Tour at Hickstead – Week 1

CSI Baltic Cup – Drammen og Omegn Rideklubb

Facimiech Horse Trials 2024

LEILÕES:

67. Fohlenmarkt Riedlingen



Chiemsee Pferdefestival – Woche I mit DSP Fohlenauktion

DWB Elitefoal Auction 2024 – Presented by Dansk Hesteforsikring

Future Champions – Auktion für springbetonte Reitpferdefohlen

CORRIDAS:

Renntag Baden-Baden

Renntag Halle / Baden-Baden

Renntag Baden-Baden

